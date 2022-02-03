Степанова и Букин прибудут в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки к ОИ

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льдуприбудут на Олимпийские игры в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

В среду фигуристы не вылетели в Китай вместе с остальными российскими олимпийцами в результате чего пропустят командный турнир, старт которого состоится 4 февраля.

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо "Аэрофлота" ежедневно летают самолеты других компаний», — приводит слова Ермолиной ТАСС.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.