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    Степанова и Букин прибудут в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки к ОИ

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прибудут на Олимпийские игры в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

    Александра Степанова и Иван Букин
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    Александра Степанова и Иван Букин

    В среду фигуристы не вылетели в Китай вместе с остальными российскими олимпийцами в результате чего пропустят командный турнир, старт которого состоится 4 февраля.

    «Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо "Аэрофлота" ежедневно летают самолеты других компаний», — приводит слова Ермолиной ТАСС.

    Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

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