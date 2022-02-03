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    Сотникова: Верю, что наши одиночники смогут попасть на пьедестал на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова оценила шансы российских одиночников побороться за медали на Олимпийских играх в Пекине.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    В мужском одиночном катании от России на Олимпиаде выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

    «В этом году мы можем точно видеть, что участники мужской части сборной могут бороться и получить хорошие места, благодаря отличному выступлению и победе Марка Кондратюка на чемпионате Европы.

    Остальные ребята тоже имеют большие шансы. Я слышала, что Михаил Коляда получил положительный тест на ковид, из-за чего он не сможет поехать на Олимпиаду.

    Это было шоком как для меня, так и для всех остальных. Мы все очень хотели его видеть, ведь Миша сочетает в себе и красоту, и пластику, и выразительность прокатов.

    Но и остальные наши ребята не менее сильные фигуристы. Я верю, что они смогут встать на пьедестал», — приводит слова Сотниковой «Спорт день за днем».

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