Каминский — про погоду в Пекине: Немного напрягает, что Серохвостов вновь замерз

Старший тренер сборной Россиий рассказал о погодных условиях в Пекине перед стартом Олимпиады-2022.

«Что касается адаптации, есть спортсмены, которые действительно плохо бегут в мороз. Есть те, кто плохо разминается.

Бывает, что у некоторых дыхательная система в сильный мороз может дать сбой, альвеолы могут подмёрзнуть. Таким действительно тяжело.

Но у нас в российской команде собраны спортсмены, которые с морозами знакомы не понаслышке. Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде.

Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Он же вырос в Алтайском крае, там 30-градусные морозы не редкость. То, что он сейчас замерзает, вряд ли последствия того, что было в Эстерсунде.

Скорее всего, он когда-то давно замёрз, а теперь последствия. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент — стрельба», — сказал Каминский «Чемпионату».

Первая гонка состоится 5 февраля в формате смешанной эстафеты. Серохвостов не заявлен на эту дисциплину в состав сборной России.