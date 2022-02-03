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    Каминский — про погоду в Пекине: Немного напрягает, что Серохвостов вновь замерз

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал о погодных условиях в Пекине перед стартом Олимпиады-2022.

    Даниил Серохвостов
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    Даниил Серохвостов

    «Что касается адаптации, есть спортсмены, которые действительно плохо бегут в мороз. Есть те, кто плохо разминается.

    Бывает, что у некоторых дыхательная система в сильный мороз может дать сбой, альвеолы могут подмёрзнуть. Таким действительно тяжело.

    Но у нас в российской команде собраны спортсмены, которые с морозами знакомы не понаслышке. Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде.

    Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Он же вырос в Алтайском крае, там 30-градусные морозы не редкость. То, что он сейчас замерзает, вряд ли последствия того, что было в Эстерсунде.

    Скорее всего, он когда-то давно замёрз, а теперь последствия. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент — стрельба», — сказал Каминский «Чемпионату».

    Первая гонка состоится 5 февраля в формате смешанной эстафеты. Серохвостов не заявлен на эту дисциплину в состав сборной России.

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