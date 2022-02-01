Шевченко: У меня была аккредитация на ОИ, но на замену выбрали Буртасову, а не меня

Российская биатлонисткапрокомментировала новость о том, чтоможет заменить на Олимпийских играх — 2022 в Пекине заразившуюся коронавирусом

«Когда я приехала на чемпионат Европы, у меня была аккредитация на Олимпийские игры. Заполняла дневник.

У Леры Васнецовой два положительных теста на ковид. Это, конечно, обидно, потому что она целеустремлённая и действительно хотела туда.

И сейчас происходит замена, но, видимо, всё-таки выбрали Женю Буртасову, а не меня.

Справедливый ли выбор? На данный момент да. У Жени две медали с чемпионата Европы, а у меня самое лучшее — это пятое место в эстафете.

Ставят на эстафету, не оглядываясь на медали? Это был выбор тренеров. То, что от меня зависело в эстафете, я всё сделала», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».