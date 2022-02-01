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    Шевченко: У меня была аккредитация на ОИ, но на замену выбрали Буртасову, а не меня

    Пекин-2022 Биатлон Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала новость о том, что Евгения Буртасова может заменить на Олимпийских играх — 2022 в Пекине заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

    Анастасия Шевченко
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    Анастасия Шевченко

    «Когда я приехала на чемпионат Европы, у меня была аккредитация на Олимпийские игры. Заполняла дневник.

    У Леры Васнецовой два положительных теста на ковид. Это, конечно, обидно, потому что она целеустремлённая и действительно хотела туда.

    И сейчас происходит замена, но, видимо, всё-таки выбрали Женю Буртасову, а не меня.

    Справедливый ли выбор? На данный момент да. У Жени две медали с чемпионата Европы, а у меня самое лучшее — это пятое место в эстафете.

    Ставят на эстафету, не оглядываясь на медали? Это был выбор тренеров. То, что от меня зависело в эстафете, я всё сделала», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

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