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    Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпиады-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Биатлон
    Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё, по его мнению, является фаворитом предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

    Йоханнес Тиннес Бё
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    Йоханнес Тиннес Бё

    «Начало сезона оказалось не таким, как ожидалось. Должен честно признаться, я думал, что Йоханнес окажется на более высоком уровне, как было в сезоне-2018/2019, когда он выиграл Кубок мира. Думаю, сейчас он снова в хорошей форме, он показал это в Антхольце.

    Олимпиада — это всегда немного другие ощущения. В сезоне-2017/2018 мы с Йоханнесом были на всех подиумах в начале сезона. Кажется, это было 14 раз подряд. Но когда на Олимпиаде прошёл спринт, никто из нас не поднялся на пьедестал. Хотя, конечно, Йоханнес всегда будет фаворитом», — приводит слова Фуркада Dagsavisen.

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