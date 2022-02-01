Мартен Фуркад назвал фаворита Олимпиады-2022 в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлонурассказал, что норвежский биатлонист, по его мнению, является фаворитом предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Начало сезона оказалось не таким, как ожидалось. Должен честно признаться, я думал, что Йоханнес окажется на более высоком уровне, как было в сезоне-2018/2019, когда он выиграл Кубок мира. Думаю, сейчас он снова в хорошей форме, он показал это в Антхольце.

Олимпиада — это всегда немного другие ощущения. В сезоне-2017/2018 мы с Йоханнесом были на всех подиумах в начале сезона. Кажется, это было 14 раз подряд. Но когда на Олимпиаде прошёл спринт, никто из нас не поднялся на пьедестал. Хотя, конечно, Йоханнес всегда будет фаворитом», — приводит слова Фуркада Dagsavisen.