Биатлонистка Васнецова: Мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой

Российская биатлонистказаявила, что не выступит на Олимпиаде в Пекине.

В воскресенье, 30 января, СБР объявил, что спортсменка сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Китае и была изолирована. Вместо нее на Играх может выступить Евгения Буртасова.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути.

Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в сторис своего инстаграма.

Васнецова была заявлена в основной состав российской команды на Олимпийские игры, который пройдут с 4 по 20 февраля.