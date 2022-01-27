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    Трегубов вылетит в Пекин в случае быстрого выздоровления от коронавируса

    Пекин-2022 Скелетон Сборная России
    Скелетонист Никита Трегубов отправится в Пекин, если быстро восстановится после коронавируса.

    Никита Трегубов
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    Никита Трегубов

    Напомним, что серебряный призер Олимпиады-2018 заразился коронавирусом за 10 дней до отлета на Игры в Китае.

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    • «Олимпийский комитет России заверил меня, что я в случае скорейшего выздоровления смогу вылететь в Пекин и после того, как туда вылетит остальная команда.

    Большую помощь мне оказывает и Федеральное медико-биологическое агентство. Сейчас очень важно как можно быстрей восстановиться, чтобы тесты на коронавирус стали показывать отрицательный результат.

    И тогда мое огромное желание выступить на Олимпиаде в Пекине может воплотиться в реальность», — приводит слова Трегубова ТАСС.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

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