Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

Тренер сборной России по биатлонусдал положительный тест на коронавирус после прилета в Пекин.

«Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезду в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест.

Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет. В самолете мы летели раздельно — там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов», — сказал Башкировал, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста на коронавирус на Олимпиаду в Пекин не смог полететь руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.