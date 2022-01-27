Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

Сергей Башкиров Фото: olympteka.ru
«Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезду в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест.
Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет. В самолете мы летели раздельно — там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов», — сказал Башкировал, слова которого приводит «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что из-за положительного теста на коронавирус на Олимпиаду в Пекин не смог полететь руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский.
Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.