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    Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус после прилета в Пекин.

    Сергей Башкиров
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    Сергей Башкиров

    «Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезду в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест.

    Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет. В самолете мы летели раздельно — там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов», — сказал Башкировал, слова которого приводит «Матч ТВ».

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