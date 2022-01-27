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    В сборной России по биатлону выявили случай заражения коронавирусом

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон Между тем
    Тест на коронавирусную инфекцию руководителя сервис-группы сборной России по биатлону Александра Печерского дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
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    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

    Печерский не сможет помочь команде на Олимпийских играх в Пекине. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

    Также четыре человека из сборной России по биатлону не смогли отправиться в Пекин.

    Как сообщает «Матч ТВ», в числе не попавших на рейс в стоилицу Китая оказались тренер женской сборной Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.

    Их не посадила на свой борт компания «Аэрофлот» из-за отсутствия QR-кода: у Казакевич он оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.

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