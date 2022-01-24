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    Первый канал анонсировал первые эфирные трансляции ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Олимпиада на ТВ
    Первый канал анонсировал прямые трансляции Олимпийских игр из Пекина.

    Пекин-2022
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    Пекин-2022

    Телеканал представил сетку вещания с учетом трансляций Олимпийских игр на период с 4 по 6 февраля.

    Помимо трансляций самих спортивных событий, Первый канал будет вести дневник Олимпиады.

    Эфирные трансляции с 4 по 6 февраля:

    4 февраля в 04:45
    Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (Короткая программа), Танцы (Ритм-танец), Пары (Короткая программа). В перерывах — новости.

    5 февраля в 11:45
    Биатлон. Смешанная эстафета.

    5 февраля в 22:55
    Дневник Олимпиады

    6 февраля в 09:50
    Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км Скиатлон

    6 февраля в 00:15
    Дневник Олимпиады

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