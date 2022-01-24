Первый канал анонсировал первые эфирные трансляции ОИ в Пекине

Пекин-2022 Фото: globallookpress.com
Телеканал представил сетку вещания с учетом трансляций Олимпийских игр на период с 4 по 6 февраля.
Помимо трансляций самих спортивных событий, Первый канал будет вести дневник Олимпиады.
Эфирные трансляции с 4 по 6 февраля:
4 февраля в 04:45
Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (Короткая программа), Танцы (Ритм-танец), Пары (Короткая программа). В перерывах — новости.
5 февраля в 11:45
Биатлон. Смешанная эстафета.
5 февраля в 22:55
Дневник Олимпиады
6 февраля в 09:50
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км Скиатлон
6 февраля в 00:15
Дневник Олимпиады