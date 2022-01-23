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    Жамнов: В данный момент было бы неправильно вызвать Мичкова

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие в заявке национальной команды на Олимпийские игры в Пекине 17-летнего нападающего Матвея Мичкова.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Напомним, что 29 декабря 2021 года Мичков стал положительный тест на коронавирус в расположении национальной команды на молодежном чемпионате мира, который был позднее отменен.

    «Если бы можно было иметь в окончательной заявке 30 человек, можно было бы включить Мичкова. В данный момент было бы неправильно его вызвать. Если бы не было пандемии, он был бы на сборе.

    У него все впереди, очень талантливый форвард. После Олимпиады жизнь будет продолжаться, будут чемпионаты мира и другие турниры», — передает слова Жамнова Sport24.

    Тренер сборной России также высказался о ситуации с нападающим «Ак Барса» Артемом Галимовым.

    Ранее сообщалось, что Галимов отказался от участия в Олимпийских играх по семейным обстоятельствам, однако в итоге отправился на сбор национальной команды в Новогорск.

    «Артем Галимов приехал в Новогорск. Был с командой. В последний момент решили переиграть, заменить его. Это решение было принято только сегодня.

    Моральные качества? Не знаю, откуда вы взяли информацию, что он не хотел ехать в сборную. Его вызвали, он приехал. То, что он не попал в список на Олимпиаду, не имеет отношения к тому, что писали в прессе.

    У нас у всех тренеров пока все нормально с тестами, запасных тренеров брать не будем», — передает слова Жамнова Sport24.

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