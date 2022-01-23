Жамнов: В данный момент было бы неправильно вызвать Мичкова

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал отсутствие в заявке национальной команды на Олимпийские игры в Пекине 17-летнего нападающего

Напомним, что 29 декабря 2021 года Мичков стал положительный тест на коронавирус в расположении национальной команды на молодежном чемпионате мира, который был позднее отменен.

«Если бы можно было иметь в окончательной заявке 30 человек, можно было бы включить Мичкова. В данный момент было бы неправильно его вызвать. Если бы не было пандемии, он был бы на сборе.

У него все впереди, очень талантливый форвард. После Олимпиады жизнь будет продолжаться, будут чемпионаты мира и другие турниры», — передает слова Жамнова Sport24.

Тренер сборной России также высказался о ситуации с нападающим «Ак Барса» Артемом Галимовым.

Ранее сообщалось, что Галимов отказался от участия в Олимпийских играх по семейным обстоятельствам, однако в итоге отправился на сбор национальной команды в Новогорск.

«Артем Галимов приехал в Новогорск. Был с командой. В последний момент решили переиграть, заменить его. Это решение было принято только сегодня.

Моральные качества? Не знаю, откуда вы взяли информацию, что он не хотел ехать в сборную. Его вызвали, он приехал. То, что он не попал в список на Олимпиаду, не имеет отношения к тому, что писали в прессе.

У нас у всех тренеров пока все нормально с тестами, запасных тренеров брать не будем», — передает слова Жамнова Sport24.