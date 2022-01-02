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    • Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине
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    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Между тем
    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.

    Олимпиада-2022 в Пекине
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    Олимпиада-2022 в Пекине

    Заявление, сред прочих, подписал и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

    «Глобальный совет имамов — первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли.

    Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру.

    Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено.

    Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров.

    Мы приветствуем растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине и подтверждают нашу солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом.

    Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили свою поддержку мусульманам во время их бедствий», — говорится в заявлении.

    Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Пекине дипломатически бойкот.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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