НХЛ в ближайшее время определится с вопросом по ОИ-2022 Фото: globallookpress.com
Сейчас НХЛ объявила о том, что переносит 12 матчей до новогодних праздников, когда команды пересекают границу между США и Канадой. Ранее были перенесены еще 20 матчей.
Ожидается, что через два дня будет объявлено, что НХЛ на Олимпиаду не едет. Это будет договоренность между лигой и профсоюзом.
Ранее сообщалось, что хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.