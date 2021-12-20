НХЛ в ближайшее время определится с вопросом по ОИ-2022

Игроки, которые выступают в НХЛ, не поедут на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает Spittin' Chiclets.

Сейчас НХЛ объявила о том, что переносит 12 матчей до новогодних праздников, когда команды пересекают границу между США и Канадой. Ранее были перенесены еще 20 матчей.

Ожидается, что через два дня будет объявлено, что НХЛ на Олимпиаду не едет. Это будет договоренность между лигой и профсоюзом.

Ранее сообщалось, что хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.