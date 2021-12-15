ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиА что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 20:57
    • Российские гандболистки проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ
  • 20:46
    • СМИ: Кубок Африки могут отменить из-за коронавируса
  • 20:24
    • Карацев получил награду ATP как «Прогресс года»
    Все новости спорта

    Жамнов — об Олимпиаде-2022: Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился некоторыми подробностями формирования состава на Олимпийские игры 2022 года.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам. Турнир краткосрочный, и все эти нюансы могут сказаться», — сказал Жамнов в интервью Первому каналу.

    Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

    Сборная России попала в группу B, где встретится со Швейцарией, Данией и Чехией. Первый матч на турнире сборная России проведёт со Швейцарией 9 февраля.

    15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля — четвертьфиналы, 18 февраля — полуфиналы, 19 февраля — матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало — в 07:10).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Огорчит ли «Самора» представителя элиты?
  • «Самора» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Самора — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Андрайч — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие