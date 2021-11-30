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    МОК не планирует переносить ОИ-2022 из-за нового штамма коронавируса

    Пекин-2022 Между тем Происшествия
    Международный олимпийский комитет не планирует отменять или переносить зимние Олимпийские игры в Пекине из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает «Матч ТВ».

    Олимпийский стадион Пекина
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    Олимпийский стадион Пекина

    «Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

    Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.

    Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря», — заявили в пресс-службе МОК.

    Ранее стало известно об отмене Всемирной зимней универсиады 2021 года в Люцерне. Основной причиной отмены стало ухудшение эпидемиологической обстановки.

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