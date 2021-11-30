МОК не планирует переносить ОИ-2022 из-за нового штамма коронавируса

Олимпийский стадион Пекина Фото: globallookpress.com
«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.
Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.
Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря», — заявили в пресс-службе МОК.
Ранее стало известно об отмене Всемирной зимней универсиады 2021 года в Люцерне. Основной причиной отмены стало ухудшение эпидемиологической обстановки.