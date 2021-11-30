МОК не планирует переносить ОИ-2022 из-за нового штамма коронавируса

Международный олимпийский комитет не планирует отменять или переносить зимние Олимпийские игры в Пекине из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает «Матч ТВ».

«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.

Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря», — заявили в пресс-службе МОК.

Ранее стало известно об отмене Всемирной зимней универсиады 2021 года в Люцерне. Основной причиной отмены стало ухудшение эпидемиологической обстановки.