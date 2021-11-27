Лессер о проведении Олимпиады в Пекине: Это сфера ответственности МОК

Немецкий биатлониствысказался о проведении Олимпиады-2022 в Пекине.

отметим, что ряд спортсменов, политиков и общественных организаций обвиняют Китай в нарушениях прав человека и призывают к бойкоту Игр.

«Это сфера ответственности МОК. Стоит спросить, как такие страны вообще могут подать заявку на проведение Игр.

Сложно перекладывать ответственность на спортсменов. Возможный бойкот Олимпиады разрушит их мечты. Многие получают такой шанс лишь раз в жизни», — сказал Лессер в интервью агентству SID.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.