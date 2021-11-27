ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • 19:31
    • Сборная России сыграет с Польшей в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
  • 01:01
    • «Атлетик» и «Гранада» сильнейшего не выявили
  • 20:21
    • Карпин хотел бы провести стыковые матчи в «Лужниках»
  • 20:08
    • Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России
  • 19:48
    • Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира
    Все новости спорта

    Лессер о проведении Олимпиады в Пекине: Это сфера ответственности МОК

    Пекин-2022 Между тем
    Немецкий биатлонист Эрик Лессер высказался о проведении Олимпиады-2022 в Пекине.

    Эрик Лессер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Лессер

    отметим, что ряд спортсменов, политиков и общественных организаций обвиняют Китай в нарушениях прав человека и призывают к бойкоту Игр.

    «Это сфера ответственности МОК. Стоит спросить, как такие страны вообще могут подать заявку на проведение Игр.

    Сложно перекладывать ответственность на спортсменов. Возможный бойкот Олимпиады разрушит их мечты. Многие получают такой шанс лишь раз в жизни», — сказал Лессер в интервью агентству SID.

    Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Удержится ли «Арсенал» на пятом месте?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Емельяненко — Сантос
  • Прочие
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие