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    Алиев высказался о своих шансах выступить на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев рассказал, как будет готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге, где будет проходить отбор на ОИ-2022 в Пекине.

    Дмитрий Алиев
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    Дмитрий Алиев

    «Перед чемпионатом России других стартов пока не планировалось. Но сейчас приедем с неким багажом опыта с этого турнира, к чемпионату России уже будем думать контент. Он, естественно, должен усложняться. Потому что бороться нужно, это чемпионат России, нужно быть в кондициях и не давать поблажек себе и не уступать никому другому.

    Вижу ли себя претендентом на олимпийскую сборную? Не загадываю вообще. Но я постепенно начинаю чувствовать стремление за этой целью. Надеюсь, что она меня так охватит, что этот предстоящий месяц мне удастся прям отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я смогу уже выбиваться в число людей, которые отбираются на следующие турниры после чемпионата России», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.

    Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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