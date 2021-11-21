Алиев высказался о своих шансах выступить на ОИ-2022

Чемпион Европы — 2020рассказал, как будет готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге, где будет проходить отбор на ОИ-2022 в Пекине.

«Перед чемпионатом России других стартов пока не планировалось. Но сейчас приедем с неким багажом опыта с этого турнира, к чемпионату России уже будем думать контент. Он, естественно, должен усложняться. Потому что бороться нужно, это чемпионат России, нужно быть в кондициях и не давать поблажек себе и не уступать никому другому.

Вижу ли себя претендентом на олимпийскую сборную? Не загадываю вообще. Но я постепенно начинаю чувствовать стремление за этой целью. Надеюсь, что она меня так охватит, что этот предстоящий месяц мне удастся прям отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я смогу уже выбиваться в число людей, которые отбираются на следующие турниры после чемпионата России», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.