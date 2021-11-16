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    МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Между тем
    Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в ОИ-2022.

    Станислав Поздняков
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    Станислав Поздняков

    Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    «Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег.

    Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», — цитирует Позднякова ТАСС.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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