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    FIS официально сократила дистанцию спринта на ОИ-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально объявила о сокращении спринтерской дистанции у мужчин на Олимпийских играх-2022 в Пекине с 1850 до 1500 метров.

    FIS официально сократила дистанцию спринта на ОИ-2022
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    FIS официально сократила дистанцию спринта на ОИ-2022

    Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе.

    Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы.

    Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. Спринтерские гонки пройдут 8 февраля, командный спринт — 16-го числа.

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