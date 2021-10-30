FIS официально сократила дистанцию спринта на ОИ-2022 Фото: globallookpress.com
Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе.
Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. Спринтерские гонки пройдут 8 февраля, командный спринт — 16-го числа.