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    НБА. «Даллас» выиграл у «Вашингтона» и другие матчи игрового дня

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс
    «Даллас» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Разыгрывающий хозяев Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи и сделал трипл-дабл — у словенца 26 очков, 11 подборов и 15 передач.

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    «Филадельфия» на выезде победила «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 36 очков.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 121:123.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:102.
    «Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:122.
    «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 105:103.
    «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:118.
    «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 87:96.
    «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 112:95.
    «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104.
    «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:129.
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:121.

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