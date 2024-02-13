НБА. «Даллас» выиграл у «Вашингтона» и другие матчи игрового дня

Разыгрывающий хозяев Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи и сделал трипл-дабл — у словенца 26 очков, 11 подборов и 15 передач.
«Филадельфия» на выезде победила «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 36 очков.
НБА. Результаты игрового дня
«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 121:123.
«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:102.
«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:122.
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 105:103.
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:118.
«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 87:96.
«Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 112:95.
«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104.
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:129.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:121.