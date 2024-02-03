НБА. «Денвер» победил «Портленд», Йокич оформил трипл-дабл

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил дабл-дабл — 27 очков, 22 подбора и 12 передач.
«Денвер» находится на 4-м месте в Западной конференции. «Портленд» занимает 14-ю строчку.
«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114.
Первый номер драфта Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и сделал 14 подборов.
НБА. Результаты игрового дня
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 102:110.
«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:136.
«Атланта Хоукс» — «Финикс Санз» — 129:120.
«Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 122:133.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:106.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Орландо Мэджик» — 106:108.
«Хьюстон Рокетс» — «Торонто Рэпторс» — 135:106.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:114.
«Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 101:121.
«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:108.