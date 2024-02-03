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    НБА. «Денвер» победил «Портленд», Йокич оформил трипл-дабл

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    «Денвер» выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:108.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил дабл-дабл — 27 очков, 22 подбора и 12 передач.

    «Денвер» находится на 4-м месте в Западной конференции. «Портленд» занимает 14-ю строчку.

    «Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114.

    Первый номер драфта Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и сделал 14 подборов.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 102:110.

    «Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:136.

    «Атланта Хоукс» — «Финикс Санз» — 129:120.

    «Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 122:133.

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:106.

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Орландо Мэджик» — 106:108.

    «Хьюстон Рокетс» — «Торонто Рэпторс» — 135:106.

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:114.

    «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 101:121.

    «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:108.

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