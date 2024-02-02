НБА. «Лейкерс» выиграл у «Бостона», 40 очков Брансона принесли победу «Никс», разыгрывающий «Филадельфии» Макси установил рекорд результативности

Завершились четыре матча регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Йорк Никс» победил дома «Индиану Пейсерс» — 109:105. На паркете блистал разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 40 очков, пять подборов и одна результативная передача.

«Кливленд Кавальерс» в гостях переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счетом 108:101. Лучшим в матче был атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 25 очков и совершивший четыре подбора и семь передач.

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«Юта Джаз» уступила «Филадельфии Сиксерс» в ярком матче — 124:127. Героем встречи стал разыгрывающий гостей Тайриз Макси, набравший рекордные за карьеру в НБА 51 очко. Прежний его рекорд составлял 50 очков.