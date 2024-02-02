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    НБА. «Лейкерс» выиграл у «Бостона», 40 очков Брансона принесли победу «Никс», разыгрывающий «Филадельфии» Макси установил рекорд результативности

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Кливленд Кавальерс Юта Джаз Филадельфия Сиксерс
    Завершились четыре матча регулярного чемпионата НБА.

    Тайриз Макси
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    Тайриз Макси

    «Нью-Йорк Никс» победил дома «Индиану Пейсерс» — 109:105. На паркете блистал разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 40 очков, пять подборов и одна результативная передача.

    «Кливленд Кавальерс» в гостях переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счетом 108:101. Лучшим в матче был атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 25 очков и совершивший четыре подбора и семь передач.

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    «Юта Джаз» уступила «Филадельфии Сиксерс» в ярком матче — 124:127. Героем встречи стал разыгрывающий гостей Тайриз Макси, набравший рекордные за карьеру в НБА 51 очко. Прежний его рекорд составлял 50 очков.

    Все результаты игрового дня НБА 2 февраля
    • «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:114.
    • «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:105.
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 101:108.
    • «Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:127.
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