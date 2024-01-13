Перасович: «Парма» сыграла лучше и заслуженно победила

Главный тренервысказался о матче против(70:72).

«Прежде всего, поздравляю "Парму". Сегодня они сыграли лучше и заслуженно победили. Нам нужно проанализировать, что команда сделала не так. Мы провели плохой матч и на протяжении всей встречи находились в роли догоняющих. Не отпускали "ПАРМУ" далеко вперед, но при этом постоянно уступали в счете и не могли создать себе очковый задел. Они постоянно переключались в защите, а нам не хватало терпения атаковать их оборону, возможно, за исключением последней четверти. Это и стало ключом нашего поражения.

Нам не удалось сдержать Айзею Риза. Но считаю, что причина проигрыша заключается не в защите, а в нашем нападении. Мы торопились, выполнили много неподготовленных и неуверенных бросков. Мы проиграли из-за своего плохого нападения и хорошей защиты Пармы», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при шести поражениях. «Парма» идёт шестой — 12 побед, 10 поражений.