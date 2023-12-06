«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Лейкерс» выиграли у «Финикса» благодаря дабл-даблу Джеймса

Леброн Джеймс Фото: nba.com
«Милуоки Бакс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Никс» — 146:122 (37:35, 38:37, 37:24, 34:26).
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 35 очкам добавил 10 передач и 8 подборов. Дэмиан Лиллард набрал 28 очков и сделал 7 передач.
У гостей самым активным был Джулиус Рэндл, на счету которого 41 очко.
«Милуоки» выиграл пять из шести последних матчей.
«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на своей площадке у «Финикс Санз» — 106:103 (33:23, 26:24, 24:35, 23:21).
Лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 передач. Энтони Дэвис отметился 27 очками и 15 подборами.
В составе «Санз» выделялся Кевин Дюрэнт, набравший 31 очко.
«Лейкерс» выиграли три из четырех последних матчей.