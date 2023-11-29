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    «Даллас» выиграл у «Хьюстона», «Сакраменто» одержал победу над «Голден Стэйт»

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    За океаном остался позади еще один игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» — 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27).

    Лидер хозяев площадки Лука Дончич набрал 41 очко, а также сделал 9 подборов и 9 результативных передач. Еще 27 очков «Далласу» принес Кайри Ирвинг.

    В составе гостей выделялся турецкий центровой Алперен Шенгюн, в активе которого 31 очко.

    «Хьюстон» проиграл четыре из шести последних матчей.

    «Сакраменто» выиграл у себя дома у «Голден Стэйт» — 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19).

    Одним из лучших в составе «Сакраменто» был Де'Аарон Фокс, в активе которого 29 очков, 9 подборов и 7 передач.

    У гостей по 29 очков набрали Стефен Карри и Эндрю Уиггинс. Кроме того, оба сделали по 10 подборов.

    «Милуоки» одержал гостевую победу над «Майами» — 131:124 (31:22, 28:40, 34:35, 38:27).

    Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Дэмиан Лиллард к 32 очкам добавил 9 передач.

    «Милуоки» выиграл восемь из девяти последних матчей. «Майами» потерпел третье поражение подряд.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Кливленд» — «Атланта» 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15)

    «Майами» — «Милуоки» 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)

    «Нью-Йорк» — «Шарлотт» 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)

    «Бостон» — «Чикаго» 124:97 (31:20, 38:30, 28:18, 27:29)

    «Бруклин» — «Торонто» 115:103 (22:21, 30:23, 24:31, 39:28)

    «Даллас» — «Хьюстон» 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)

    «Миннесота» — «Оклахома-Сити» 106:103 (19:29, 34:32, 23:17, 30:25)

    «Сакраменто» — «Голден Стэйт» 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19)

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