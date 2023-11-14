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    «Милуоки» выиграл у «Чикаго», «Бостон» — у «Нью-Йорка»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Бостон» выиграл третий матч подряд
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    «Бостон» выиграл третий матч подряд

    В одном из матчей «Бостон» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорком» со счетом 114:98 (25:24, 27:29, 32:23, 30:22).

    В составе хозяев лучшим был Джейсон Тейтум, набравший 35 очков. Еще 22 очка «Селтикс» принес Джейлен Браун.

    У «Нью-Йорка» 20+ очков набрали Джейлен Брансон (26) и Джулиус Рэндл (25).

    «Бостон» выиграл третий матч подряд.

    «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Чикаго» — 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35).

    Самым результативным у «Бакс» стал Яннис Адетокумбо, в активе которого 35 очков.

    Черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон» — «Нью-Йорк» 114:98 (25:24, 27:29, 32:23, 30:22)

    «Торонто» — «Вашингтон» 111:107 (25:32, 20:32, 36:27, 30:16)

    «Милуоки» — «Чикаго» 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35)

    «Сакраменто» — «Кливленд» 132:120 (33:25, 35:35, 42:29, 22:31)

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