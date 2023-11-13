«Филадельфия» одолела «Индиану», «Лейкерс» переиграл «Портленд»

в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграласо счетом 137:126 (38:27, 31:33, 31:39, 37:27).

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 50 очков. У центрового Джоэля Эмбиида 37 очков и 13 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибертон. Он набрал 25 очков, один подбор и 17 результативных передач.

«Филадельфия» с восемью победами занимает первое место в Восточной конференции, «Индиана» с шестью победами — на третьей строчке.

В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл на своем паркете «Портленд» со счетом 116:110.

Самым результативным игроком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 30 очков, 13 подборов и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал форвард Джереми Грант. Он набрал 23 очка, пять подборов и одну передачу.

Другие результаты:

«Клипперс» — «Мемфис» — 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)

«Бруклин» — «Вашингтон» — 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)

«Хьюстон» — «Денвер» — 107:104 (23:30, 23:20, 28:26, 33:28)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 124:136 (27:34, 27:33, 31:42, 39:27)

«Чикаго» — «Детройт» — 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27)

«Сан-Антонио» — «Майами» — 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)