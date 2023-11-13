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    «Филадельфия» одолела «Индиану», «Лейкерс» переиграл «Портленд»

    Баскетбол НБА Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Чикаго Буллз Детройт Пистонс Даллас Маверикс Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Хьюстон Рокетс Денвер Наггетс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Индиану» со счетом 137:126 (38:27, 31:33, 31:39, 37:27).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 50 очков. У центрового Джоэля Эмбиида 37 очков и 13 подборов.

    Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибертон. Он набрал 25 очков, один подбор и 17 результативных передач.

    «Филадельфия» с восемью победами занимает первое место в Восточной конференции, «Индиана» с шестью победами — на третьей строчке.

    В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл на своем паркете «Портленд» со счетом 116:110.

    Самым результативным игроком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 30 очков, 13 подборов и шесть результативных передач.

    Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал форвард Джереми Грант. Он набрал 23 очка, пять подборов и одну передачу.

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Мемфис» — 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)
    «Бруклин» — «Вашингтон» — 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)
    «Хьюстон» — «Денвер» — 107:104 (23:30, 23:20, 28:26, 33:28)
    «Нью-Орлеан» — «Даллас» — 124:136 (27:34, 27:33, 31:42, 39:27)
    «Чикаго» — «Детройт» — 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27)
    «Сан-Антонио» — «Майами» — 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)

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