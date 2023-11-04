«Денвер» благодаря дабл-даблу Йокича выиграл у «Далласа», «Милуоки» победил «Нью-Йорк»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Денвер» одержал домашнюю победу над «Далласом» со счетом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27).

Лучшим в составе хозяев сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 33 очка, 14 подборов и 9 передач. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл из 18 очков и 13 ассистов.

Лидер «Далласа» Лука Дончич к 34 очкам добавил 10 передач и 8 подборов. Еще 22 очкам гостям принес Кайри Ирвинг.

«Даллас» прервал серию из четырех побед.

«Милуоки» выиграл на своей площадке у «Нью-Йорка» — 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29).

Самым результативными в составе победителей стал Дэмиан Лиллард, набравший 30 очков.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо отметился 22 очками и 8 подборами.

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 45 очков.

НБА. Результаты игрового дня

«Индиана» — «Кливленд» 121:116 (36:26, 34:27, 18:34, 33:29)

«Милуоки» — «Нью-Йорк» 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29)

«Майами» — «Вашингтон» 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33)

«Чикаго» — «Бруклин» 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31)

«Денвер» — «Даллас» 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27)

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35)

«Портленд» — «Мемфис» 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11)