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    «Денвер» благодаря дабл-даблу Йокича выиграл у «Далласа», «Милуоки» победил «Нью-Йорк»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

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    «Денвер» одержал домашнюю победу над «Далласом» со счетом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27).

    Лучшим в составе хозяев сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 33 очка, 14 подборов и 9 передач. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл из 18 очков и 13 ассистов.

    Лидер «Далласа» Лука Дончич к 34 очкам добавил 10 передач и 8 подборов. Еще 22 очкам гостям принес Кайри Ирвинг.

    «Даллас» прервал серию из четырех побед.

    «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Нью-Йорка» — 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29).

    Самым результативными в составе победителей стал Дэмиан Лиллард, набравший 30 очков.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо отметился 22 очками и 8 подборами.

    Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 45 очков.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Индиана» — «Кливленд» 121:116 (36:26, 34:27, 18:34, 33:29)

    «Милуоки» — «Нью-Йорк» 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29)

    «Майами» — «Вашингтон» 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33)

    «Чикаго» — «Бруклин» 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31)

    «Денвер» — «Даллас» 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27)

    «Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35)

    «Портленд» — «Мемфис» 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11)

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