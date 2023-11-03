38 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Финикс», «Филадельфия» переиграла «Торонто»

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма, набравший 38 очков и совершивший 10 подборов.
У «Санс» лучшую результативность показал защитник Девин Букер, на счету которого 31 очко и 13 передач.
В следующем матче «Сан-Антонио» 5 ноября сыграет с «Торонто», а «Финикс» 4 ноября встретится с «Филадельфией».
«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:99 (30:26, 28:23, 32:28, 24:22).
Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 28 очков и 13 подборов.
«Севенти Сиксерс» одержали третью победу подряд.
Другие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 125:116 (35:29, 37:20, 22:34, 31:33)
«Юта» — «Орландо» — 113:115 (34:30, 24:36, 28:24, 27:25)