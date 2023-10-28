«Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря 49 очкам Дончича

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Бруклином» со счетом 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31).

Лучшим в составе «Далласа» был словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, в активе которого 49 очков, 10 подборов и 7 передач.

У проигравших выделялся Кэм Томас, набравший 30 очков.

«Нетс» проиграли второй матч подряд на старте сезона.

Еще в одном матче «Денвер» выиграл на выезде у «Мемфиса» — 108:104 (25:18, 36:38, 28:23, 19:25).

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич к 22 очкам добавил 12 подборов и 7 передач. Еще 22 очка гостям принес Джамал Мюррэй.

У «Мемфиса» самым заметным был Джарен Джексон-младший, набравший 21 очко и сделавший 9 подборов.

НБА. Результаты игрового дня

«Мемфис» — «Денвер» — 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)

«Бостон» — «Майами» — 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

«Кливленд» — «Оклахома» — 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

«Шарлотт» — «Детройт» — 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)

«Даллас» — «Бруклин» — 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

«Чикаго» — «Торонто» — 104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

«Юта» — «Клипперс» — 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

«Портленд» — «Орландо» — 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)