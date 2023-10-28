ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2. Онлайн
  • 09:01
    • «Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря 49 очкам Дончича
    Все новости спорта

    «Даллас» обыграл «Бруклин» благодаря 49 очкам Дончича

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Майами Хит Кливленд Кавальерс Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Бруклином» со счетом 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31).

    Лучшим в составе «Далласа» был словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, в активе которого 49 очков, 10 подборов и 7 передач.

    У проигравших выделялся Кэм Томас, набравший 30 очков.

    «Нетс» проиграли второй матч подряд на старте сезона.

    Еще в одном матче «Денвер» выиграл на выезде у «Мемфиса» — 108:104 (25:18, 36:38, 28:23, 19:25).

    Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич к 22 очкам добавил 12 подборов и 7 передач. Еще 22 очка гостям принес Джамал Мюррэй.

    У «Мемфиса» самым заметным был Джарен Джексон-младший, набравший 21 очко и сделавший 9 подборов.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Мемфис» — «Денвер» — 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)

    «Бостон» — «Майами» — 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

    «Атланта» — «Нью-Йорк» — 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

    «Кливленд» — «Оклахома» — 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

    «Шарлотт» — «Детройт» — 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)

    «Даллас» — «Бруклин» — 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

    «Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

    «Чикаго» — «Торонто» — 104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

    «Юта» — «Клипперс» — 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

    «Портленд» — «Орландо» — 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Беллингем и бразильцы разорвут оборону «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев проиграет Циципасу и «пролетит» мимо финала?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Спартак» переиграть «Факел»?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •