Уэйр высказался об уходе из ЦСКА Милутинова и Шведа

Защитник ЦСКАпрокомментировал уход в межсезонье из стана команды

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть», — цитирует Уэйра ТАСС.

Этим летом Милутинов и Швед покинули команду после нескольких лет выступления в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в чемпионате, проиграв в полуфинале «Локомотиву-Кубань».

На недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ «армейцы» были всего лишь шестыми.