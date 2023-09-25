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    Уэйр высказался об уходе из ЦСКА Милутинова и Шведа

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ Локомотив-Кубань
    Защитник ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал уход в межсезонье из стана команды Николы Милутинова и Алексея Шведа.

    Каспер Уэйр
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    Каспер Уэйр

    «Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть», — цитирует Уэйра ТАСС.

    Этим летом Милутинов и Швед покинули команду после нескольких лет выступления в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в чемпионате, проиграв в полуфинале «Локомотиву-Кубань».

    На недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ «армейцы» были всего лишь шестыми.

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