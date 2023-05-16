Паскуаль: Хотели большего, но летом мы потеряли практически всех ключевых игроков

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ от столичного ЦСКА (79:82).

«Поздравляю ЦСКА с победой и бронзой. К сожалению, мы не играли в финале, и за золото борются УНИКС и "Локо". Но все команды в плей-офф проявили характер, показали лучшую игру. Для нас финиш сезона получился невероятным, мы уступили казанцам на последних секундах решающего матча, а значит, были не так хороши в решающие моменты. Закончили сезон с единственным трофеем — Суперкубком Лиги ВТБ. Хотели большего, но у нас было сложное лето, в течение которого мы потеряли практически всех ключевых игроков и фактически на протяжении сезона строили новую команду. Травмы поставили нас на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно. Сезон предопределили 1-2 владение, 1-2 подбора.

Поздравления и благодарности болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Спасибо всем, кто был рядом с командой, совету клуба, президенту», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-1 и впервые в истории завоевали бронзовые медали.