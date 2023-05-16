Стали известны претенденты на награду имени Карима Абдул-Джаббара в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила пятерку претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара.

Эта награда присуждается действующим игрокам ассоциации за стремление к социальной справедливости и отстраивание многолетних ценностей лиги.

В список номинантов в этому году попали: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

НБА учредила награду в мае 2021 года. Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

Ранее в НБА определились полуфинальные пары плей-офф сезона. «Денвер» сыграет с «Лейкерс», а «Бостону» предстоит противостояние с «Майами».