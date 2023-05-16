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    Стали известны претенденты на награду имени Карима Абдул-Джаббара в НБА

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Бостон Селтикс
    Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила пятерку претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара.

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    Эта награда присуждается действующим игрокам ассоциации за стремление к социальной справедливости и отстраивание многолетних ценностей лиги.

    В список номинантов в этому году попали: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Крис Пол («Финикс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Тре Джонс («Сан-Антонио») и Грант Уильямс («Бостон»).

    НБА учредила награду в мае 2021 года. Ранее победителями становились Кармело Энтони и Реджи Буллок.

    Ранее в НБА определились полуфинальные пары плей-офф сезона. «Денвер» сыграет с «Лейкерс», а «Бостону» предстоит противостояние с «Майами».

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