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    Перасович: Баскетбол — это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань УНИКС
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (90:88 ОТ) в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

    Велимир Перасович
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    Велимир Перасович

    «Поздравления моей команде — мы выиграли невероятно трудный матч. В большом перерыве мы отдавали себе отчет в том, что "Локо" — это команда камбэков. Много раз в этом сезоне они возвращались в игру после неудачного начала. У них есть кому вести мяч и бежать в быстрые отрывы.

    Баскетбол — это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать. У каждой команды бывают взлеты и спады. Мы отлично провели первую половину, соперник — вторую. Как итог — к концовке мы подошли при равном счете. Барфорд и Акун-Перселл сегодня реализовали нам несколько невероятных мячей. Я очень рад, что нас это не сломило.

    На концовку я выпустил всех наших больших, потому что нам надо было как-то остановить "Локомотив-Кубань" на подборах. В итоге в овертайме ни одной из команд не удавалось набирать очки легко — и мы в этой игре преуспели больше», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.

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