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    «Денвер» вышел в финал конференции, «Бостон» сравнял счет в серии с «Филадельфией»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс
    «Денвер» на выезде обыграл «Финикс» в шестом матче серии второго раунда плей‑офф НБА со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Главным героем матча стал лидер победителей Никола Йокич, у которого в активе трипл‑дабл — 32 очка, 10 подборов и 12 передач. Серб во втором матче кряду сделал трипл-дабл.

    «Денвер» выиграл серию со счетом 4–2 и вышел в полуфинал НБА, где сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт» — «Лейкерс».

    «Филадельфия» на своей площадке проиграла «Бостону» — 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24).

    Самым результативным в составе победителей был Маркус Смарт, набравший 22 очка. Еще 19 очков принес Джейсон Тейтум.

    У «Севенти Сиксерс» больше всех набрали Джоэл Эмбиид (дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов) и Тайриз Макси (26 очков).

    Счет в серии сравнялся 3–3. Команды ожидает решающий седьмой матч, который должен пройти 14 мая.

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