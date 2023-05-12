«Денвер» вышел в финал конференции, «Бостон» сравнял счет в серии с «Филадельфией»

на выезде обыгралв шестом матче серии второго раунда плей‑офф НБА со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24).

Главным героем матча стал лидер победителей Никола Йокич, у которого в активе трипл‑дабл — 32 очка, 10 подборов и 12 передач. Серб во втором матче кряду сделал трипл-дабл.

«Денвер» выиграл серию со счетом 4–2 и вышел в полуфинал НБА, где сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт» — «Лейкерс».

«Филадельфия» на своей площадке проиграла «Бостону» — 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24).

Самым результативным в составе победителей был Маркус Смарт, набравший 22 очка. Еще 19 очков принес Джейсон Тейтум.

У «Севенти Сиксерс» больше всех набрали Джоэл Эмбиид (дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов) и Тайриз Макси (26 очков).

Счет в серии сравнялся 3–3. Команды ожидает решающий седьмой матч, который должен пройти 14 мая.