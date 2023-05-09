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    «Лейкерс» выиграл у «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» уступил «Майами»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Майами Хит
    За океаном состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф в НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Майами» выиграл на своей площадке у «Нью-Йорка» со счетом 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20).

    Одним из лучших в составе хозяев был Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Бэм Адебайо к 23 очкам добавил 13 подборов.

    У «Нью-Йорка» самым активным был Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший 11 передач.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Майами». Четвертый матч пройдет 11 мая.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» — 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 27 очками, 9 подборами и 6 передачами. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов.

    Лучшим в составе гостей был Стефен Карри, собравший коллекцию из 31 очка, 10 подборов и 14 передач.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Лейкерс». Четвертый матч пройдет 11 мая.

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