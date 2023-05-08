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    Секулич: Не знаю, что произошло с нами в последние минуты

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Локомотив-Кубань
    Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич подвел итог матча против УНИКСа (76:79)

    Александр Секулич
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    Александр Секулич

    «Поздравляю УНИКС с победой. Знали, что играем против отличной команды, которую возглавляет авторитетный тренер. Мы контролировали матч и уверенно вели в счёте за четыре минуты до конца. Не знаю, что произошло с нами в эти последние минуты.

    В любом случае сегодня мы совершили слишком много потерь. 22 — это ужасный показатель. Соперники хорошо проявили себя на подборе, особенно в ключевые моменты матча. Решающим оказался отскок, который Винс Хантер забрал под нашим щитом», — цитирует Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, счет в серии стал ничейный — 1:1. Третий матч пройдет 11 мая в Краснодаре, начало — 19.30 мск.

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