Секулич: Не знаю, что произошло с нами в последние минуты

Главный тренер баскетбольного клубаподвел итог матча против(76:79)

«Поздравляю УНИКС с победой. Знали, что играем против отличной команды, которую возглавляет авторитетный тренер. Мы контролировали матч и уверенно вели в счёте за четыре минуты до конца. Не знаю, что произошло с нами в эти последние минуты.

В любом случае сегодня мы совершили слишком много потерь. 22 — это ужасный показатель. Соперники хорошо проявили себя на подборе, особенно в ключевые моменты матча. Решающим оказался отскок, который Винс Хантер забрал под нашим щитом», — цитирует Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал ничейный — 1:1. Третий матч пройдет 11 мая в Краснодаре, начало — 19.30 мск.