Паскуаль: Были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах

Главный тренерпрокомментировал победу над(83:71) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, которые пришли, они очень нам помогли. Сегодня мы показали свои возможности, были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах. Хотя в первые 30 минут мы все еще играли нервозно, мазали совершенно открытые и легкие броски.

Во второй половине мы начали чувствовать игру, стали более эффективными, в защите играли на своем уровне, были лучше в нападении. В конце концов, мы сделали 21 результативную передачу, 10 потерь — это более-менее наши цифры. Поэтому мы и победили», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч полуфинальной серии состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге.