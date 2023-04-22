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    Паскуаль: Были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Зенит
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (83:71) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Спасибо болельщикам, которые пришли, они очень нам помогли. Сегодня мы показали свои возможности, были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах. Хотя в первые 30 минут мы все еще играли нервозно, мазали совершенно открытые и легкие броски.

    Во второй половине мы начали чувствовать игру, стали более эффективными, в защите играли на своем уровне, были лучше в нападении. В конце концов, мы сделали 21 результативную передачу, 10 потерь — это более-менее наши цифры. Поэтому мы и победили», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч полуфинальной серии состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге.

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