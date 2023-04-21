«Филадельфия» в третий раз обыграла «Бруклин», «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Сакраменто»

выиграла ув третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 102:97 (32:28, 26:19, 18:35, 26:15).

Самым результативным в составе победителей был Тайриз Макси, набравший 25 очков. Еще 21 очко принес Джеймс Харден, на счету Джоэла Эмбиида дабл-дабл их 14 очков и 10 подборов.

У «Нетс» больше всех набрал Микал Бриджес — 26 очков.

«Филадельфия» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 22 апреля.

«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25).

Самым результативным в составе победителей был Стефен Карри, набравший 36 очков. У «Кингз» больше всех набрал Де’Аарон Фокс — 26 очков.

«Голден Стэйт» сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч состоится 23 апреля.

В другом матче «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (129:124) и повел в серии со счетом 2-1.