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    «Атланта» и «Лейкерс» выиграли свои поединки плей-ин

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Миннесота Тимбервулвз
    «Лейкерс» обыграл по итогам овертайма «Миннесоту» в матче плей-ин НБА со счетом 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Главным героем матча стал звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 30 очков и 10 подборов.

    Его одноклубник Энтони Дэвис также сделал дабл‑дабл — 24 очка и 15 подборов.

    Команда из Лос-Анджелеса пробилась в плей-офф, где в первом раунде сыграет против «Мемфиса». Первый матч состоится 16 апреля.

    В другом матче плей-ин НБА «Атланта» в гостях обыграла «Майами» со счетом 116:105 (26:36, 23:29, 28:26, 27:25).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури, набравший 33 очка, сделавший четыре подбора и пять результативных передач.

    «Хокс» вышли в плей-офф, где в первом раунде встретятся с «Бостоном». Первый матч состоится 15 апреля.

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