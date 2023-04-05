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    52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон», «Юта» уступила «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Бруклин Нетс Миннесота Тимбервулвз Детройт Пистонс Майами Хит Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс
    «Филадельфия» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:101 (28:22, 25:24, 19:21, 31:34).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 52 очков и 13 подборов.

    Также дабл-даблом отметился защитник Джеймс Харден — 20 баллов и 10 передач.

    «Филадельфия» занимает третье место в таблице Восточной конференции НБА, «Бостон» идет вторым. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.

    В другом матче «Лейкерс» на выезде выиграли у «Юты» со счетом 135:133 ОТ (34:33, 34:24, 29:36, 27:31, 11:9).

    Форвард гостей Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.

    «Озерники» одержали четвертую победу подряд. С показателем 41-38 они занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и уступают «Клипперс» по дополнительным показателям. «Юта» идет на 12-й строчке.

    Остальные результаты дня:

    «Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)
    «Хьюстон» — «Денвер» — 124:103 (31:30, 25:29, 30:26, 38:18)
    «Голден Стэйт» — «Оклахома» — 136:125 (36:39, 33:40, 33:27, 34:19)
    «Финикс» — «Сан-Антонио» — 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)
    «Шарлотт» — «Торонто» — 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)
    «Орландо» — «Кливленд» — 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)
    «Детройт» — «Майами» — 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)
    «Бруклин» — «Миннесота» — 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)
    «Чикаго» — «Атланта» — 105:123 (26:36, 27:29, 27:25, 25:33)
    «Мемфис» — «Портленд» — 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14)
    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 103:121 (22:25, 32:40, 26:31, 23:25)

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