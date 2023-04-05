52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон», «Юта» уступила «Лейкерс»

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 52 очков и 13 подборов.
Также дабл-даблом отметился защитник Джеймс Харден — 20 баллов и 10 передач.
«Филадельфия» занимает третье место в таблице Восточной конференции НБА, «Бостон» идет вторым. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.
В другом матче «Лейкерс» на выезде выиграли у «Юты» со счетом 135:133 ОТ (34:33, 34:24, 29:36, 27:31, 11:9).
Форвард гостей Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.
«Озерники» одержали четвертую победу подряд. С показателем 41-38 они занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и уступают «Клипперс» по дополнительным показателям. «Юта» идет на 12-й строчке.
Остальные результаты дня:
«Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)
«Хьюстон» — «Денвер» — 124:103 (31:30, 25:29, 30:26, 38:18)
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 136:125 (36:39, 33:40, 33:27, 34:19)
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)
«Шарлотт» — «Торонто» — 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)
«Орландо» — «Кливленд» — 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)
«Детройт» — «Майами» — 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)
«Бруклин» — «Миннесота» — 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)
«Чикаго» — «Атланта» — 105:123 (26:36, 27:29, 27:25, 25:33)
«Мемфис» — «Портленд» — 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14)
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 103:121 (22:25, 32:40, 26:31, 23:25)