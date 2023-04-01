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    Секулич: Мы серьезно отнеслись к битве в плей-офф, и я рад нашей победе

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Нижний Новгород
    Наставник «Локомотива-Кубани» Александр Секулич высказался относительно победы над «Нижним Новгородом» со счетом 93:81.

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    «В первую очередь я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить "Нижний Новгород" с победой в Кубке России.

    Что же касается плей-офф, как правило, первая игра всегда складывается тяжело. Обе команды очень хотят победить. У наших игроков было несколько тяжелых падений, шла кровь, один игрок даже потерял зуб. Все это говорит о том, что мы серьезно отнеслись к битве в плей-офф, и я рад нашей победе в ней», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, счет в серии до трех побед 1-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет 2 апреля в Нижнем Новгороде.

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