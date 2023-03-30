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    «Сакраменто» обеспечил себе участие в плей-офф, «Лейкерс» выиграли у «Чикаго»

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    «Сакраменто» на выезде выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА и впервые с 2006 года гарантировал себе участие в плей-офф.

    «Сакраменто»
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    «Сакраменто»

    Встреча в Портленде завершилась со счетом 120:80 (19:20, 31:26, 33:18, 37:16) в пользу гостей.

    В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 12 подборов), самым результативным игроком команды стал Малик Монк (19 очков). У проигравших Шэдон Шарп набрал 30 очков, Кевин Нокс сделал дабл-дабл (12 очков, 12 подборов).

    «Сакраменто» идет на третьей строчке в Западной конференции. «Портленд» — 13-й.

    «Лейкерс» на выезде переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:110 (31:20, 28:31, 26:25, 36:34).

    Самым результативным в составе победителей был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. В активе Леброна Джеймса 25 очков.

    У «Буллз» больше всех набрал Никола Вучевич — дабл-дабл 29 очков и 12 подборов.

    Другие результаты дня:

    «Индиана» — «Милуоки» — 136:149 (30:34, 39:39, 38:46, 29:30)
    «Филадельфия» — «Даллас» — 116:108 (28:37, 29:25, 32:29, 27:17)
    «Мемфис» — «Клипперс» — 132:141 (30:29, 34:41, 41:35, 27:36)
    «Бруклин» — «Хьюстон» — 123:114 (30:25, 24:30, 32:32, 37:27)
    «Нью-Йорк» — «Майами» — 101:92 (19:23, 29:23, 28:30, 25:16)
    «Сан-Антонио» — «Юта» — 117:128 (33:36, 29:28, 26:29, 29:35)
    «Оклахома» — «Детройт» — 107:106 (26:26, 28:30, 30:24, 23:26)
    «Финикс» — «Миннесота» — 107:100 (25:24, 23:27, 33:23, 26:26)

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