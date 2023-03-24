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    «Кливленд» обыграл «Бруклин», «Шарлотт» уступил «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Орландо Мэджик Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер
    «Бруклин» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:116 (24:22, 29:23, 22:30, 36:31).

    Микал Бриджес
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    Микал Бриджес

    У хозяев самыми результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, который набрал 31 очко, сделал шесть подборов и одну результативную передачу.

    Форвард гостей Микал Бриджес набрал 33 очка, сделал шесть подборов и одну передачу.

    «Нетс» потерпели пятое поражение подряд.

    «Нью-Орлеан» обыграл «Шарлотт» со счетом 115:96 (37:24, 25:33, 26:24, 27:15).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. Он также совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач, оформив трипл-дабл.

    В составе соперника больше всех набрал Пи Джей Вашингтон (18).

    Другие результаты дня:

    «Орландо» — «Нью-Йорк» — 111:106 (24:22, 29:23, 22:30, 36:31)
    «Клипперс» — «Оклахома-Сити» — 127:105 (36:29, 18:25, 38:26, 35:25)

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