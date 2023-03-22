«Бостон» разгромил «Сакраменто», «Бруклин» уступил «Кливленду»

Встреча завершилась со счетом 132:109 (30:32, 30:22, 40:31, 32:24).
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков. Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл — 16 очков, 13 подборов и 12 передач.
«Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции с результатом 50-23. «Сакраменто» располагается на третьей строчке Западной конференции — 43-29.
В другом матче игрового дня «Кливленд» в гостях победил «Бруклин» со счетом 115:109 (23:30, 38:25, 33:25, 21:31).
За «Кавальерс» 31 очко набрал Донован Митчелл. «Нетс» потерпели четвертое поражение подряд.
Остальные результаты дня:
«Атланта» — «Детройт» — 129:107 (38:32, 28:27, 33:19, 30:29)
«Клипперс» — «Оклахома-Сити» — 100:101 (22:23, 29:33, 30:24, 19:21)
«Орландо» — «Вашингтон» — 122:112 (26:25, 34:31, 27:32, 35:24)