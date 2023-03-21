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    «Филадельфия» проиграла «Чикаго», «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон»

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    «Хьюстон» проиграл действующему чемпиону НБА «Голден Стэйт» со счетом 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон набрали по 30 и 29 очков соответственно.

    «Голден Стэйт» прервал серию из четырех поражений и одержал первую выездную победу с 30 января.

    «Филадельфия» на своем паркете проиграла «Чикаго» по итогам двух овертаймов — 105:109 2OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10).

    Самым результативным игроком матча стал камерунский центровой проигравших Джоэл Эмбиид — 37 очков и 16 подборов.

    У гостей Зак Лавин набрал 26 очков. В активе Николы Вучевича дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

    «Мемфис» благодаря 28 очкам Джарена Джексона дома обыграл «Даллас» — 112:108. Лидер «Маверикс» Лука Дончич пропускал встречу, а Кайри Ирвинг в его отсутствие набрал 28 очков.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Индиана» — 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)
    «Нью-Йорк» — «Миннесота» — 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)
    «Юта» — «Сакраменто» — 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)

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