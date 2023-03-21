«Филадельфия» проиграла «Чикаго», «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон»

проиграл действующему чемпиону НБАсо счетом 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37).

Лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон набрали по 30 и 29 очков соответственно.

«Голден Стэйт» прервал серию из четырех поражений и одержал первую выездную победу с 30 января.

«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Чикаго» по итогам двух овертаймов — 105:109 2OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10).

Самым результативным игроком матча стал камерунский центровой проигравших Джоэл Эмбиид — 37 очков и 16 подборов.

У гостей Зак Лавин набрал 26 очков. В активе Николы Вучевича дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

«Мемфис» благодаря 28 очкам Джарена Джексона дома обыграл «Даллас» — 112:108. Лидер «Маверикс» Лука Дончич пропускал встречу, а Кайри Ирвинг в его отсутствие набрал 28 очков.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Индиана» — 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)

«Юта» — «Сакраменто» — 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)