Названы лучшие игроки недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших игроков минувшей недели сезона-2022/23.

Так, лучшим игроком Восточной конференции НБА признан центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, а лучшим игроком Западной конференции НБА стал форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис.

Сабонис помог «Сакраменто» выиграть три из четырех матчей на прошедшей неделе. В среднем за игру он набирал 22,8 очка, делал 16 подборов и отдавал 10 результативных передач.

«Филадельфия» благодаря Эмбииду выиграла все три свои встречи. Средние показатели игрока — 35 очков, 12,7 подбора и 3,3 блокшота за матч.

Отметим, что на предыдущей неделе лучшими игроками лиги также были признаны Сабонис и Эмбиид.