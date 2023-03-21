ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта
    Все новости спорта

    Названы лучшие игроки недели в НБА

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс
    Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших игроков минувшей недели сезона-2022/23.

    Названы лучшие игроки недели в НБА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Названы лучшие игроки недели в НБА

    Так, лучшим игроком Восточной конференции НБА признан центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, а лучшим игроком Западной конференции НБА стал форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис.

    Сабонис помог «Сакраменто» выиграть три из четырех матчей на прошедшей неделе. В среднем за игру он набирал 22,8 очка, делал 16 подборов и отдавал 10 результативных передач.

    «Филадельфия» благодаря Эмбииду выиграла все три свои встречи. Средние показатели игрока — 35 очков, 12,7 подбора и 3,3 блокшота за матч.

    Отметим, что на предыдущей неделе лучшими игроками лиги также были признаны Сабонис и Эмбиид.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Парижанки начнут без увертюр
  • ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен). Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •