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    НБА назвала лучших игроков прошедшей недели

    Баскетбол НБА Финикс Санз Нью-Йорк Никс
    Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших игроков минувшей недели сезона-2022/23.

    НБА назвала лучших игроков прошедшей недели
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    НБА назвала лучших игроков прошедшей недели

    Так, лучшим игроком Западной конференции признан защитник «Финикса» Девин Букер, а лучшим игроком Восточной конференции стал форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл.

    Букер помог «Финиксу» выиграть все три матча недели, в среднем за игру набирая 36 очков, отдавая 7,7 результативной передачи и совершая 5,3 подбора.

    «Нью-Йорк» с Рэндлом в составе выиграл все четыре матча недели, средние показатели форварда — 29,5 очка, 4,8 передачи и 8,3 подбора за игру.

    Клуб из Аризоны занимает четвертое место в Западной конференции с 36 победами и 29 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на пятой строчке Востока c 39 победами при 27 поражениях.

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