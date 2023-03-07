НБА назвала лучших игроков прошедшей недели Фото: globallookpress.com
Так, лучшим игроком Западной конференции признан защитник «Финикса» Девин Букер, а лучшим игроком Восточной конференции стал форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл.
Букер помог «Финиксу» выиграть все три матча недели, в среднем за игру набирая 36 очков, отдавая 7,7 результативной передачи и совершая 5,3 подбора.
«Нью-Йорк» с Рэндлом в составе выиграл все четыре матча недели, средние показатели форварда — 29,5 очка, 4,8 передачи и 8,3 подбора за игру.
Клуб из Аризоны занимает четвертое место в Западной конференции с 36 победами и 29 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на пятой строчке Востока c 39 победами при 27 поражениях.