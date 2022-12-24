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    «Хьюстон» уступил «Далласу», «Бруклин» одержал восьмую победу подряд

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Вашингтон Уизардс Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Атланта Хоукс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс
    «Даллас» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 112:106 (30:24, 31:26, 20:34, 31:22) в пользу «Маверикс».

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    В составе победителей дабл-дабл оформил Лука Дончич (50 очков + 10 передач). У «Хьюстона» самым результативным игроком стал Джабари Смит — младший, который также записал на свой счет дабл-дабл (24 очка + 10 подборов).

    «Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Хьюстон» идет на последней, 15-й позиции на Западе.

    В другом матче «Бруклин» со счетом 118:100 (36:29, 24:18, 25:28, 33:25) обыграл «Милуоки» и одержал восьмую победу подряд.

    В составе «Нетс» 24 очка набрал Кевин Дюрант. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов.

    34 очка Леброна Джеймса не спасли «Лос-Анджелес Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт» — 130:134 (31:27, 36:40, 20:30, 43:37).

    Остальные результаты игрового дня:

    «Орландо» — «Сан-Антонио» — 133:113 (34:28, 27:33, 33:28, 39:24)
    «Филадельфия» — «Клипперс» — 119:114 (24:33, 27:30, 34:22, 34:29)
    «Бостон» — «Миннесота» — 121:109 (22:29, 32:27, 34:30, 33:23)
    «Кливленд» — «Торонто» — 107:118 (31:39, 22:30, 25:29, 29:20)
    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 117:118 (22:29, 38:29, 32:31, 25:29)
    «Атланта» — «Детройт» — 130:105 (32:34, 28:29, 35:18, 35:24)
    «Майами» — «Индиана» — 108:111 (28:31, 30:25, 24:28, 26:27)
    «Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 125:128 OT (23:33, 23:31, 31:16, 35:32, 13:16)
    «Денвер» — «Портленд» — 120:107 (32:27, 26:37, 35:16, 27:27)
    «Финикс» — «Мемфис» — 100:125 (20:39, 18:20, 31:38, 31:28)
    «Сакраменто» — «Вашингтон» — 111:125 (27:28, 23:40, 33:34, 28:23)

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