«Хьюстон» выиграл у «Сан-Антонио», «Торонто» обыграл «Юту» в предсезонных матчах НБА

Новый чемпионат стартует 17 октября Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал форвард Тари Изон, набравший 21 очко и сделавший 10 подборов.
В следующем матче «Хьюстон» 8 октября встретится с «Торонто», «Сан-Антонио» днем ранее сыграет с «Орландо».
В другом поединке «Торонто» обыграл «Юту» со счетом 114:82.
Самым результативным на паркете стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 20 очков. У центрового «Рэпторз» Криса Буше 11 очков и 10 подборов.
В следующем матче «Торонто» 6 октября встретится с «Бостоном», «Юта» днем ранее сыграет с «Портлендом».