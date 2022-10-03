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    «Хьюстон» выиграл у «Сан-Антонио», «Торонто» обыграл «Юту» в предсезонных матчах НБА

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Торонто Рэпторс
    В предсезонном матче НБА «Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 134:96.

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    Самым результативным на паркете стал форвард Тари Изон, набравший 21 очко и сделавший 10 подборов.

    В следующем матче «Хьюстон» 8 октября встретится с «Торонто», «Сан-Антонио» днем ранее сыграет с «Орландо».

    В другом поединке «Торонто» обыграл «Юту» со счетом 114:82.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 20 очков. У центрового «Рэпторз» Криса Буше 11 очков и 10 подборов.

    В следующем матче «Торонто» 6 октября встретится с «Бостоном», «Юта» днем ранее сыграет с «Портлендом».

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